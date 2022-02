Stiri pe aceeasi tema

- Soarta calificarii se va decide in meciul retur! Atletico Madrid și Manchester United au incheiat la egalitate partida din prima manșa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Confruntarea disputata aseara in capitala Spaniei s-a terminat cu scorul de 1-1.

- Cristiano Ronaldo revine miercuri seara in capitala Spaniei, unde a petrecut cea mai importanta parte a carierei sale, la Real Madrid, pentru a infrunta una dintre "victimele" sale favorite, Atletico Madrid, cu ocazia meciului pe care a actuala sa echipa, Manchester United, il va disputa impotriva…

- ​Fundașul Sergio Ramos, care este depașit doar de Cristiano Ronaldo în clasamentul jucatorilor cu cele mai multe selecții din Europa, a dat asigurari ca nu a închis usa nationalei Spaniei, cu care nu a mai jucat din 31 martie, scrie EFE."Pentru mine este o mândrie extraordinara…

- FC Barcelona a invins, duminica seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Alaves, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de De Jong, in minutul 87, scrie news.ro.In minutul 90+1, de la gazde a fost eliminat Mendilibar. Tot in LaLiga,…

- Formatia FC Sevilla a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Getafe, in etapa a XX-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Mir, in minutul 22.Citește și: PEDEAPSA DURA ceruta de procurorii DNA in cazul ex-secretarului…

- Mijlocasul belgian Eden Hazard va reveni dupa aproape trei luni in unsprezecele de start al echipei Real Madrid, duminica, la meciul cu Cadiz din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei, a anuntat antrenorul Carlo Ancelotti. Capitanul nationalei Belgiei a evoluat ultima data ca titular…

- Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de Delaney, in minutul 38. Tot sambata, Valencia s-a impus cu scorul de 2-1 in meciul de acasa cu Elche.…

- Liverpool s-ar numara printre cluburile interesate de Karim Benzema (33 de ani) in vara. Mutarea ar fi posibila daca Real Madrid il va semna pe Kylian Mbappe (22) la finalul sezonului, cand francezul incheie contractul cu PSG. Benzema mai are doi ani de contract cu Los Blancos și e intr-un moment excelent…