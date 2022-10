Luiza Radulescu Pintilie Cu putine zile in urma (16 octombrie a.c.), a fost marcata „Ziua Europeana a Resuscitarii” si in acest context a fost evidentiata din nou o realitate alarmanta, ce poate fi sintetizata in cateva cifre: anual, in Europa, mai mult de 350 de mii de persoane sufera, de exemplu, un stop cardio-respirator in afara spitalelor si numai una din sase victime primeste, din partea semenilor, ajutorul de urgenta care ii poate salva viata. Mai mult decat atat, dupa cum atrag atentia profesionistii din domeniu, fiecare minut de intarziere in a acorda suportul vital de baza – ceea ce…