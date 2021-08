La indigo. Doua accidente, cu motociclisti, in aceasta noapte. Unul in Mamaia altul in Constanta. Ambele cu victime

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului pana pe 28 iulie, politistii suceveni au retinut peste 8.000 de permise de conducere, cu 2.000 mai multe fata de 2019. In plus, au fost retinute pentru 24 de ore 86 de persoane, pentru abatarei la regimul rutier.

- Doua accidente rutiere teribile s-au produs, duminica dimineața, in județele Bacau și Bihor. In total 19 persoane au fost implicate in accidente, dintre care 3 copii și 6 adulți și-au pierdut viața. Grav Accident in Bacau: 12 victime, 7 morți Primul accident rutier s-a produs in jurul orei 8.45, in…

- Neatentia la volan, continua sa produca victime. Doua accidente rutiere produse intre localitațile Ezeriș și Firliug, primul in jurul orei 16.23, al doilea in jurul orei 16.38. „A intervenit de urgența Detașamentul de Pompieri Reșița cu 3 echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de stingere,…

- La interval scurt in Constanta si Mamaia au avut loc, ieri, doua accidente.Nu ca ar fi fost singurele insa cele doua au avut un numitor comun: ambele au ajuns cu rotile in sus dar au fost inregistrate si victime.Primul a avut loc in jurul orei 10.00, cand potrivit IPJ politistii rutieri au fost sesizati…

- Weekendul a inceput cu blocaje pe A2, unde deja au avut loc doua accidente. Mai multe mașini au fost implicate, sambata dimineața, in doua accidente pe Autostrada Soarelui, in sensul spre mare, ceea ce a dus la blocaje și la cozi uriașe de autoturisme. Cele doua incidente rutiere au avut loc la Km 101…

- In aceasta noapte, la numai un minut diferenta, pompierii de la ISU Dobrogea Constanta au fost solicitati la doua interventii, care la prima vedere par a fi minore. Unul, la ora 02.04, in Tomis Nord. Acolo o pubela de gunoi, situata la intersectia Aleea Margaritarelor cu bulevardul Lapusneanu, a luat…

- Mama baiatului, Aiden Leos, isi ducea fiul la o scoala in Orange, la cativa zeci de kilometri sud-vest de Los Angeles, cand a fost depasita de un vehicul. S-ar fi facut un schimb de gesturi, iar unul dintre cei doi automobilisti din cealalta masina a tras in directia masinii mamei, nimerindu-l pe fiul…