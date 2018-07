Stiri pe aceeasi tema

- Eclipsa din 27 iulie 2018 este a doua eclipsa totala din acest an si a treia dintr-o serie de eclipse totale care se produc intre 2017 si 2019. In total, fenomenul a durat 374 de minute, iar faza de totalitate 103 minute. Fenomenul va putea fi vazut din Europa, Africa, Rusia, Asia, Australia.…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 – 03.00. Pentru Bucuresti,…

- Eclipsa va incepe la ora 20.14, cand Luna se va afla sub orizont. Intrarea in umbra va incepe la ora 21.24, „la care veti putea vedea cum marginea stanga a Lunii va deveni mai putin stralucitoare decat restul discului", explica cercetatorii de la Observatorul Astronomic „Vasile Urseanu". Luna…

- Eclipsa de Luna din 27 iulie 2018 va avea cea mai lunga durata din secolul XXI, 102 minute, si va fi transmisa in direct din Namibia prin canalul sky-live.tv . Transmisiunea va fi realizata in colaborare cu proiectul european STARS4ALL si Observatorul High Energy Stereoscopic System (HESS), potrivit…

- Eclipsele de Luna sunt fenomene astronomice care se manifesta de cel puțin doua ori pe an. Insa, momentele in care Luna este acoperita complet de Pamant sunt mai rare. Eclipsa din 27 iulie este și mai speciala, fiindca satelitul natural al Terrei va petrece cel mai mult timp de pana acum in umbra…

- Daca va fi senin, fenomenul va putea fi observat de oriunde din Romania, in afara de primele minute, cand Luna inca nu a rasarit, se arata pe site-ul instituției bucureștene. Cea mai spectaculoasa parte a eclipsei, intrarea in umbra și traversarea ei, va putea fi vazuta in totalitate din…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic ”Amiral Vasile Urseanu” din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 – 03.00. Pentru Bucuresti,…

- Cea mai lunga eclipsa de luna totala a secolului 21 va avea loc in noaptea de vineri spre sambata si va fi vizibila si din Romania, daca va fi senin, informeaza Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti, care va fi deschis publicului in intervalul orar 21.00 - 03.00. Daca va fi senin,…