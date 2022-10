La Giurgiu, programul ”Lapte și corn” a rămas fără… lapte! Deși exista contracte-cadru ferme, valabile pana in 2023, elevii din județul Giurgiu nu mai primesc la școala lapte, pentru ca nu mai exista niciun furnizor dispus sa accepte prețul de achiziție impus prin hotarare de guvern. Potrivit datelor oficiale, de programul ”Lapte și corn” beneficiaza peste 26.000 de elevi ai școlilor din județul Giurgiu. In 2020, dupa derularea tuturor procedurilor legale, Consiliul Județean Giurgiu a incheiat contracte pentru livrarea lactatelor, fructelor și a produselor de panificație (cornuri și biscuiți). Contractele incheiate acum doi ani sunt valabile pana in anul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

