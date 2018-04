Stiri pe aceeasi tema

- SAMBATA LUMINATA. In aceasta zi nu se ingenuncheaza, oamenii nu fac matanii, ci doar se inchina. Iisus Hristos nu ii vrea pe oameni in umilinta, ci sa se indrepte spre cainta. Este singura sambata in care nu se face parastas, deoarece mortii vor fi pomeniti luni, dupa Duminica Tomei. Saptamana…

- Vinerea din Saptamana Luminata poarta numele de Vinerea Scumpa sau Fantanita. Din moși-stramoși, prin implinirea unor tradiții in Vinerea Scumpa, credincioșii care le respecta se bucura de sanatate și noroc. In Vinerea Scumpa credincioșii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii In Vinerea Luminata credincioșii…

- In Joia Luminata orice munca gospodareasca e strict interzisa. Asadar, doamnelor, astazi aveti liber de la spalat, cusut, calcat si alte astfel de activitati. "Intepatul", denumirea populara a cusutului face ca blestemele sa ajunga pe capul celeia care a indraznit sa o faca in Joia Verde. Taranii…

- Saptamana Luminata este prima saptamana dupa duminica de Paște și este o perioada in care se considera ca Cerurile sunt deschise, rugaciunile sunt auzite mai ușor, iar cei care mor acum ajung direct in Rai și nu mai trec prin Judecata de Apoi. Saptamana Luminata, de asemenea, este o perioada incarcata…

- A treia zi de Paste este, in acelasi timp numita si Martea Alba din Saptamana Luminata, zi in care nu se lucreaza, iar femeile dau de pomana vinul rosu si pasca ramase de la Paste. A treia zi de PASTE se mai numeste si Martea Alba si este impusa drept zi nelucratoare. Nu se spala, nu se calca, nu se…

- Ea s-a aruncat in fantana si a intrat in stop cardio respirator. La fata locului a intervenit un echipaj de terapie intensiva SMURD si femeia a fost resuscitata timp de zece minute dupa care si-a revenit. Ea este in stare stabila hemodinamic, avand insa hipotermie-32 de grade. Femeia a fost directionata…

- Maine e pomenit Sfantul Trifon, unul din marii mucenici care se regasesc in calendarul creștin-ortodox. Acesta e cunoscut pentru puterea de a alunga duhurile necurate din oameni, pentru dreptatea și buna sa credința care l-au urmarit pana la final.Pe 1 februarie este bine ca pomicultorii, viticultorii…

- Un parc cum n-a vazut Galatiul decat in tarile civilizate doreste Primaria sa construiasca in carterul I.C. Frimu. Certificatul de Urbanism este deja obtinut, mai ramane ca si consilierii locali sa-si dea acordul. Parcul urmeaza sa fie amenajat pe actualul amplasament al punctului de lucru al Serviciului…