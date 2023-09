Pe o porțiune a autostrazii A10 Sebeș – Turda traficul este iarași restricționat, in urma unor noi degradari. Circulația rutiera este restricționata pe calea 1 intre km 5+780 – km 16+800, in perioada 2-15 septembrie 2023. Autostrada este deja la a treia surpare, la nici doi ani de la deschiderea circulației, insa lucrarea este in […] The post La doi ani de la deschidere, trafic restricționat pe Autostrada A10 Sebeș-Turda in zona nodului Alba Iulia NORD first appeared on Alba Iulia Info .