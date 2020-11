#ConstantaEsteBine: Intentia este echilibrul

Gandurile au impact corporal doar daca declanseaza emotii.Astazi am servit un dovleac copt excelent. Mi a placut maxim, asa cum s a asortat cu o frunza de andiva si putin cimbru proaspat deasupra. Am simtit in aceasta masa simpla, dar satisfacatoare si gustoasa, principiile armoniei culorilor, gusturilor, aromelor… [citeste mai departe]