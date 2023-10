La covrigaria ta din Buzău, tot cu cardul se plătea, Marcele? 1. O doamna judecatoare nu poate justifica o avere de șase milioane de euro. O alta doamna judecatoare a fost reținuta pentru mita, trafic de influența și deținere de droguri. Sunt cazuri izolate, desigur. Dar țineți minte lozinca tefelista „Nu se comenteaza deciziile justiției”? Nu exista justiție, exista oameni care fac justiție, altfel o […] The post La covrigaria ta din Buzau, tot cu cardul se platea, Marcele? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

