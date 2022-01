Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 5 ianuarie, vremea se va mentine deosebit de calda pentru prima decada a lunii ianuarie, cu temperaturi maxime cuprinse intre 7 si 17 grade Celsius si minime in general intre -2 si 7 grade Celsius. In vestul, nord-vestul si partial in centrul tarii, vor fi innorari si ploi pe arii relativ…

- Jandarmii sunt la datorie, joi, 6 ianuarie a.c., cu ocazia Marii Sarbatori a Botezului Domnului (Boboteaza), jandarmii damboviteni vor asigura masurile The post Jandarmii sunt la datorie de Boboteaza first appeared on Partener TV .

- Boboteaza, prima mare sarbatoare ortodoxa din an, se apropie și, odata cu ea, și tradițiile care inconjoara Botezul Domnului. In aceste zile, preoții merg la casele credincioșilor pentru a binecuvanta și a sfinți locuințele cu agheasma.

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anunțat ca pentru sarbatoarea de Boboteaza, de pe 6 ianuarie, Biserica locala a pregatit 150.000 de sticle de aghiazma. Slujbele religioase nu sunt restricționate in acest moment. „Avand atata apa aici la malul marii, noi pregatim Boboteaza cu mult belșug de…

- Eveniment Sfințirea cailor și aruncarea crucii in Dunare, tradiții de Boboteaza, la Zimnicea ianuarie 3, 2022 12:22 In fiecare an, pe 6 ianuarie, creștinii ortodocși praznuiesc Boboteaza sau Botezul Domnului, zi care marcheaza și sfarșitul sarbatorilor dedicate Nașterii lui Iisus Hristos. La…

- Ce trebuie sa faci de astazi, 2 ianuarie, și pana de Boboteaza. Vei avea noroc tot anul! Ziua de Boboteaza are o insemnatate religioasa mare. Incepand cu data de 2 ianuarie și pana pe 5 ianaurie, este perioada in care preotul umbla cu Crucea la casele credincioșilor. De-a lungul anilor tradițiile de…

- Sfantul Andrei, apostolul ocrotitor al romanilor, este celebrat in fiecare an pe 30 noiembrie. Incepe sezonul sarbatorilor de iarna, care continua cu Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie, si se incheie de Boboteaza, anul viitor, pe 6 ianuarie.

- In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate la nivel national, 2.104 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS CoV 2. La Constanta, 74 persoane au fost depistate pozitiv. Pana astazi, 25 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.771.887 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID…