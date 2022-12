La Comarnic se aprind, astăzi, ­luminiţele de Crăciun Pentru autoritațile locale din Comarnic, a devenit deja o tradiție ca Sarbatorile de Iarna sa fie intampinate cu cantece care anunța nașterea Mantuitorului, langa bradul impodobit, in aer liber, in centrul orașului, Astfel, anul acesta, aprinderea iluminatului festiv a fost fixata in Ajun de Moș Nicolae, știindu-se cat de așteptata este de catre copii aceasta prima sarbatoare din calendarul sarbatorilor sfarșitului de an. Mai exact, așa cum a anunțat Primaria Comarnic, aprinderea luminilor de Craciun va avea loc astazi, 5 decembrie 2022, la ora 17.00, in fața Centrului Smurd, unde va fi prezentat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

