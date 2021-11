Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta raspandirii COVID 19 in judetul si municipiul ConstantaPotrivit datelor oficiale oferite de autoritati, incidenta in municipiul Constanta este de 10.09 cazuri la mia de locuitori, in timp ce ieri a fost de 10.46. La nivel judetean, rata de incidenta este de 8,46 cazuri la mia de locuitori,…

- Sambata, 30 octombrie, rata incidenței infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a ajuns la Campina la 12,02 cazuri la mia de locuitori, intr-o ușora scadere fața de ziua precedenta, vineri, 29 octombrie, cand acest indice ajunsese la 12,46 cazuri la mia de locuitori. Oricum, este a doua zi consecutiv in care…

- Rata de incidența cumulata calculata la 14 zile.28.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.6727.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 15.9326.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.1325.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.2424.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.3823.10.2021 – ora 10:00 – valoarea de 16.5322.10.2021…

- In ciuda apelurilor autoritaților la vaccinare și in pofida inaspririi restricțiilor, care au fost deja anunțate de Raed Arafat și care vor intra in vigoare de luni, 25 octombrie, incidența infectarii cu SARS-CoV-2 a atins la Campina un nou maxim al ultimei perioade - 10,95 cazuri la mia de locuitori.

- Noi restrictii se vor aplica, incepand de vineri, in municipiul Focsani, dupa ce rata de incidenta a infectarii cu virusul SARS-CoV-2 la 14 zile in municipiu a depasit 7,5 cazuri la mia de locuitori, a informat Prefectura Vrancea. Conform hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta adoptate…

- Rata incidenței infectarii cu SARS-CoV-2 a ajuns la Campina la cel mai mare procent de la izbucnirea pandemiei - 9,90 cazuri la mia de locuitori, peste rata la nivelul județului - 8,51. In acest context, Poliția a intensificat controalele pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus.

- Judetul Constanta va avea restrictii noi Incidenta infectarilor COVID 19 a depasit pragul de 6 infectari la mia de locuitori, ceea ce inseamna ca restrictiile de weekend vor fi aplicate in toate localitatile constantene, indiferent de incidenta. Doar localitatile cu peste 7,5 infectari la mia de locuitori…

- Bechet este primul oras din tara unde este impusa carantina de noapte din cauza numarului mare de infectari cu coronavirus.Rata de incidenta a depasit 7,5 cazuri la mia de locuitori. Si alte restrictii sunt in vigoare.