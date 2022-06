Stiri pe aceeasi tema

- Ofițerii CNA si procurorii anticorupție l-au reținut, astazi, pe seful unei intreprinderi municipale de alimentație publica din Chisinau si trei agenți economici, in cadrul unor dosare, pornite pe fapte de corupere pasiva si activa. Aceștia sunt banuiți ca ar fi acționat in complicitate, trucand contracte…

- Procuratura municipiului Chișinau, Oficiul Centru, informeaza despre terminarea urmaririi penale in privința unui ex-director și alte doua persoane din conducerea I.S. ,,Calea Ferata din Moldova”, acuzați de delapidarea averii straine, savirșite cu folosirea situației de serviciu și falsul in acte publice.…

- Elena Danilova și-a mutat intreaga viața din Harkov la Chișinau. A venit aici pe 8 martie, dupa aproape doua saptamini petrecute printre bombardamentele care au facut practic una cu pamintul orașul ei. A trait zile la rind, impreuna cu fiul ei de aproape 18 ani, fara sa manince o coaja de piine, a vazut…

- Autoritatea Naționala de Integritate a emis acte de constatare a incalcarii regimului juridic al declararii averii și intereselor personale pe numele unui judecator din cadrul Judecatoriei municipiului Chișinau, procuror din Procuratura raionului Drochia și a unui fost șef al Inspectoratului de Poliție…

- Accident de munca mortal in Timiș. La 29 de ani, nu a mai putut fi salvat de medici. Un tanar de 29 de ani a murit marți dupa-masa, in urma unui accident in timp ce lucra pe șantierul unde se construiește noua fabrica Autoliv...

- Patru persoane au fost reținute, dupa ce Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Serviciul Vamal, a început investigarea unei tentative de contrabanda cu peste un kilogram de aur din Statele Unite ale Americii, cu valoarea de peste un…