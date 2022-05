La Aiud sunt programate mai multe evenimente dedicate Zilei Copilului

Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel”, prin programul PRICHINDFEST, proiectul Sarbatoarea lui Prichindel, celebreaza, alaturi de cei mai dragi spectatori ai noștri, copiii, Ziua Internaționala a Copilului. Așa cum este firesc, ne bucuram, de fiecare data, sa oferim copiilor poveștile noastre, povești vesele,…

- Maine, 14 mai 2022, in cadrul Evenimentului european „Noaptea Muzeelor”, Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, Direcția Municipala de Cultura Muzeul de Științele Naturii și Muzeul de Istorie Aiud, Primaria și Consiliul Local Aiud, Schitul „Inalțarea Sfintei Cruci” Aiud, Va propun urmatoarele:…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” Alba Iulia, pregatit sa dea startul unui nou proiect: Teatru contemporan pentru sali de clasa, cu spectacolul „Tati e trasnit” Teatrul de Papuși „Prichindel” Alba Iulia, pregatit sa dea startul unui nou proiect: Teatru contemporan pentru sali de clasa, cu spectacolul „Tati…

- Luni, 21 martie, sarbatorim Ziua Mondiala a Poeziei. Va vine sa credeți ca doar incepand cu anul 1999 s-a luat decizia ca „incarnarea unei emoții intr-un limbaj”, așa cum definea Charles Du Bos creația in versuri, sa aiba o zi a ei, de sarbatoare? Ziua mondiala a „singurei avuții pe care omul o are,…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește in 20 martie Ziua Mondiala a Teatrului pentru Copii și Tineret, in 21 martie Ziua Mondiala a Marionetiștilor și in 27 martie Ziua Mondiala a Teatrului. Zile de sarbatoare, in care teatrul unește lumea, aducand bucuria, magia și inefabilul poveștilor, cu speranța…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” a dat startul unui nou proiect – Lecturile copilariei – in cadrul programului CARAVANA CU PAPUȘI. Acest proiect se dorește a fi un demers cultural care vine in intampinarea gradinițelor, prin susținerea de lecturi destinate preșcolarilor. Primele povești citite au avut…