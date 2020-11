La 79 de ani, Gheorghe Zamfir e profesor în online Are elevi în toată lumea! Odinioara, cel mai popular muzician roman pe intreg mapamondul, maestrul Zamfir inca schimba vieți prin muzica, iar naiul sau nu ține cont de religie ori limba. Datorita lui a reaparut catedra de nai la Universitatea Naționala de Muzica din București, de asemenea, in China, este Director Onorific al Centrului Internațional de Schimburi Academice pentru Nai din cadrul Conservatorului din Xi'an. Dovedind respect pentru fiecare elev ori susținator al sau dar și un bun simț admirabil, in vremurile de dinaintea pandemiei, artistul gazduit acasa, in satul Cobia de langa Gaești, unde are o moșie, elevi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

