La 49 de ani a condus băut și fără permis, în Sânpetru Almașului Implicat intr-un eveniment rutier fara victime, in timp ce conducea fara permis și sub influența alcoolului. Sambata, 16 septembrie a.c., la ora 16.20, polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurala Hida au fost sesizați de un barbat de 64 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, ca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul comunal 50, in localitatea salajeana Sanpetru Almașului, a fost acroșat de un tractor care ar fi circulat neregulamentar. Polițiștii Secției nr. 5 Poliție Rurala Hida s-au deplasat cu operativitate la fața locului și au identificat persoana banuita ca ar fi condus tractorul respectiv,… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

