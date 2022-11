Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un mesaj dur de Ziua Armatei Romane. Șeful statului spune ca Romania și restul statelor UE trebuie sa raspunda dur la politica expansionista promovata de Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Incepe sa se spulbere visul producției de energie pe cont propriu. Seful E.ON Romania: „Avem nevoie de reglementari corecte” Incepe sa se spulbere visul producției de energie pe cont propriu. Seful E.ON Romania: „Avem nevoie de reglementari corecte” Visul frumos al prosumatorilor se loveste de problemele…

- Gazul rusesc livrat in Republica Moldova este folosit in calitate de „bata” și „arma de șantaj”, lucru care este astazi posibil din cauza deciziilor lipsite de responsabilitate și viziune a guvernelor care au exercitat puterea in țara noastra timp de trei decenii. Fii la curent cu cele mai…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, sustinuta in judetul Tulcea, daca vor fi luate masuri in urma accidentului din Defileul Jiului. “Dati-mi voie sa transmit condoleante familiei si tuturor. Stiu ca este o ancheta in desfasurare si n-as vrea sa intervin si ancheta va…

- Seful ANAF, Lucian Heius, a afirmat ca in Romania sunt aproximativ 300.000 de firme care nu au cont bancar, dintr-un total de 1,6 milioane de firme. Heius a precizat ca se lucreaza la modificarea Codului de procedura fiscala, insa aceste firme nu pot fi obligate sa isi deschida conturi.

- Trofeul Campulung Muscel 2022 a fost caștigat de Octavian Ciovica, cel care a devenit, astfel, și campion național absolut al Campionatului Național de Viteza in Coasta! Ediția de anul acesta, derulata pe traseul Lerești- Voina, a insemnat record dupa record. In cele doua zile, cat s-a desfașurat competiția…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Campulung prezinta, in zilele de 17 și 18 septembrie 2022, etapa a V-a din cadrul Campionatului Național de Viteza in Coasta! Sub egida Federației Romane de Automobilism Sportiv și a Consiliului Județean Argeș, “TROFEUL CAMPULUNG MUSCEL 2022” se disputa pe…

- Nicolas Cazacu, un baiețel de opt ani din Iași, a luat aurul in Cehia, acolo unde s-a intrecut cu alti concurenti de varsta lui din Europa. Micul sahist se antreneaza de la patru ani si vrea sa devina cel mai bun jucator din lume. Citește și: Romania, alte trei medalii la Lima: aur pentru David […]