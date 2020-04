L-au prins pe VÂLCOV! Propunere de ULTIMĂ ORĂ a CNATDCU Aproximativ 50 de pagini, reprezentand 23% din teza de doctorat a fostului consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov reprezinta preluare integrala sau partiala din alti autori, este concluzia Comisiei de lucru a CNATDCU, care a analizat sesizarea de plagiat in acest caz, propunand retragerea titlului de doctor. ”In urma analizei efectuate am constatat ca teza de doctorat „Perfectionarea managementului financiar al intreprinderii in perspectiva aderarii Romaniei la Uniunea Europeana” elaborata si sustinuta in anul 2008 de Domnul VALCOV D. DARIUS BOGDAN… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

