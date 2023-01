L-a ascultat pe patriarh! Putin cere armistițiu, pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina Vladimir Putin, președintele Rusiei, a ordonat trupelor sae din Ucraina sa inceteze focul timp de doua zile, cat ține Craciunul ortodox pe rit vechi. Așadar, pe 6 și 7 ianurie Rusia promite ca nu va ataca și ii sugereaza ucrainenilor sa faca la fel. La ora transmiterii acestei știri, Ucraina nu oferise o reacție la declarațiile lui Vladimir Putin. ”Avand in vedere apelul Sanctitatii Sale Patriarhul Chiril, ii dau instructiuni ministrului Apararii sa introduca un regim de incetare a focului pe toata linia de contact, intre partile din Ucraina, incepand de la ora 12.00, la 6 ianuarie, anul acesta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

