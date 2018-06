Stiri pe aceeasi tema

- Sabrina Carpenter lanseaza „Almost Love”, un single emotionant, plin de viata si culoare, compus chiar de ea, in colaborare cu Mikkel Eriksen, Nate Campany si Steph Jones. „Almost Love” este produs in colaborare cu Stargate si reprezinta prima lansare de pe mult-asteptatul album al Sabrinei, „Singular”,…

- Guess Who s-a bagat intr-o discuție complicata cu trecutul, prezentul și viitorul in noua piesa lansata. „Timp” este lansata la aproximativ un an de cand Guess Who a lansat cel de-al treilea album, „Un Anonim Celebru”. Cea mai spectaculoasa parte este refrenul noului single, ce conține versuri din binecunoscuta…

- Alt DJ lanseaza prima sa piesa, iar in spatele butoanelor se afla nimeni altul decat Sergiu Istrati aka Sasha Lopez. Cu mai multe hit-uri la activ, cucerind deja Europa și Romania, sub numele de alt DJ incepe povestea unui nou sound printr-un featuring demențial cu The Motans. „Subtitre” imbina un sound…

- „Impar”, cel mai recent single pe care artistul Mark Stam, il lanseaza astazi vorbește despre indiferența in iubire și despre cat de dureroase pot fi sentimentele neimpartașite. „Impar este imnul singuratații, e un cantec vampiresc, poate e un pic mai provocator și frivol decat celelalte piese, dar…

- Dupa succesul pe care l-au cunoscut cu ”Picioare Reci” și ”Tocuri”, Jean Gavril lanseaza alaturi de Juno o piesa care se dorește sa fie ”noul imn rock al verii” – ”Fata bea cu mine”. Primul single extras de pe viitorul EP al lui Jean Gavril, ”Fata bea cu mine” este compus și produs in studiourile...…

- Snow Patrol lanseaza single-ul „What If This Is All The Love You Ever Get”, o piesa care vine la pachet cu un videoclip de tip confesiune, plin de emoție și lirism, regizat de catre renumitul Brett Simon. „What If This Is All The Love You Ever Get” este cel de-al treilea single extras de pe... View…

- Dupa participarea din 2017 la X Factor, Alina Mocanu lanseaza prima ei piesa – “Venus”. Muzica și textul sunt compuse de Theea Miculescu, iar piesa este produsa de Zagga și Catalin Tamazlicaru in studioul Nomad Music. “«Venus» este despre o fata, (mai mult sau mai puțin eu), aflata intr-o relație toxica…

- Raluka ne surprinde la inceput de saptamana cu o piesa noua ce debordeaza de energie, “ritmata și perfecta pentru vremea de afara”, așa cum susține chiar artista. “Sunt foarte entuziasmata de rezultatul final și sper sa placa publicului la fel de mult cum imi place și mie”, a declarat Raluka despre…