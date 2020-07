Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo, caruia congresmenii i-au cerut joi sa explice aparenta inertie a SUA in fata amenintarilor Rusiei impotriva soldatilor americani in Afganistan, a invocat moartea a circa 300 de rusi in Siria pentru a demonstra fermitatea Washingtonului, relateaza AFP. In timpul…

- Reactii la decizia Pentagonului de a reduce numarul militarilor americani Puscasi marini americani. Foto: Reuters. Pentagonul a anunțat reducerea cu 12.000 de militari a contingentului din Germania și repoziționarea unei mari parți în alte state NATO. Decizia a fost luata la solicitarea…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari, a anuntat miercuri secretarul american al apararii, Mark Esper, informeaza AFP si dpa. Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari membre…

- Statele aliate NATO in zona Marii Negre sunt Romania, Bulgaria și Turcia. Romania a promovat permanent in interiorul NATO ideea de a transforma Marea Neagra intr-o zona de interes pentru alianța, data fiind proximitatea Rusiei. Secretarul american de Stat a spus in mod repetat in timpul conferinței…

- Statele Unite au decis sa retraga 11.900 de militari americani din Germania, pentru a repoziționa o mare parte dintre aceștia în Belgia și Italia, a anunțat miercuri șeful Pentagonului, Mark Esper, transmite AFP.SUA intenționeaza de asemenea sa repoziționeze trupe în Polonia și statele…

- 606 parlamentari din 30 de țari din tot spectrul politic au emis o declarație comuna prin care au solicitat Partidului Comunist Chinez (PCC) sa opreasca imediat campania sistematica și brutala pentru eradicarea disciplinei spirituale Falun Gong. Printre semnatarii declarației se numara actuali și foști…

- Fostul reprezentant al lui Donald Trump la Berlin, Richard Grenell, a confirmat planul de a retrage 9.700 de soldați americani staționați în țara, afirmând pentru ziarul german Bild ca americanii sunt „satui” sa plateasca pentru apararea altor țari, relateaza Politico.Retragerea,…

- Winter, un mascul de lama, s-ar putea dovedi util in cercetarile ce vizeaza descoperirea unui tratament pentru COVID-19, potrivit unor oameni de stiinta din Belgia si din Statele Unite, care au identificat o microparticula in sangele acestui animal ce pare sa blocheze raspandirea noului coronavirus,…