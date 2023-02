Stiri pe aceeasi tema

- Tiraspolul nu vede un pericol real la granite din partea Ucrainei, in ciuda avertismentelor alarmiste lansate de Moscova saptamana trecuta. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a apreciat ca situatia din regiune este „tensionata" din cauza panicii si a mentionat ca va anunta personal si imediat…

- Kremlinul s-a declarat luni ingrijorat de situația din Transnistria, regiune separatista din estul Republicii Moldova, unde Moscova sustine ca forte externe creeaza agitație. Liderul regiunii transnistrene spune ca situația este „tensionata” din cauza panicii, și face apel la calm.

- Situația legata de regiunea transnistreana reprezinta pentru Kremlin un motiv de ingrijorare. O declarație in acest sens a fost facuta de purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, conform deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Kremlinul s-a declarat luni ingrijorat de starea de lucruri din Transnistria, regiune separatista din estul Republicii Moldova, unde Moscova sustine ca forte externe agita situatia, transmite Reuters. Saptamana trecuta, Moscova a transmis Occidentului ca va percepe orice actiuni care ameninta fortele…

- Ministerul de Externe de la Chișinau infirma declarațiile rușilor, precum ca in Transnistria ar putea avea loc escaladari. Vineri, 24 februarie, diplomația de la Moscova puncta ca in caz de amenințare contra regiunii, acțiunile vor fi considerate atac impotriva Rusiei. „Mesajele lansate in ultimele…

- Rusia a acuzat vineri Ucraina ca maseaza trupe in apropierea Transnistriei si a afirmat ca va ''replica'' oricarei ''provocari'' militare ucrainene in aceasta regiune separatista prorusa a Republicii Moldova, transmit agentiile AFP si Reuters.

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis luni, 20 februarie, ca relatiile Rusiei cu Republica Moldova sunt extrem de tensionate la ora actuala și a acuzat liderii de la Chișinau ca „accentueaza orice pozitie antiruseasca”, relateaza EFE și Reuters, citate de Agerpres.Afirmațiile…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat ca situația din regiunile ucrainene anexate ilegal de Moscova este „dificila pe alocuri”, relateaza Reuters, citata de The Guardian . Putin, vorbind in cadrul unei intalniri televizate cu oficiali, a mai spus ca Rusia are toate resursele de care are nevoie…