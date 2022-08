Stiri pe aceeasi tema

- Un numar din ce in ce mai mare de oficiali ruși au primit posturi importante in teritoriile ocupate din Ucraina in ceea ce analiștii descriu a fi pregatirile Rusiei pentru o eventuala anexare a acestor regiuni ucrainene, scrie The Moscow Times.

- Kremlinul a anuntat marti ca Gazprom ar putea cauta sa schimbe conditiile contractelor sale de livrare daca statele occidentale implementeaza un plafon de pret pentru gazul rusesc, transmite Reuters. Liderii grupului celor sapte state puternic industralizate (G7) au fost de acord sa analizeze introducerea…

- Conducerea Federatiei Ruse se pare ca nu a abandonat ideea de a captura capitala Ucrainei, relateaza vineri Ukrainska Pravda, citand publicatia independenta rusa Meduza.io, potrivit careia Kremlinul inca mai crede ca armata rusa poate sa castige razboiul in Ucraina, anunța agerpres. Fii la…

- Liderul opoziției ruse, Alexei Navalnii, l-a atacat pe Vladimir Putin in timpul ședinței de judecata in care a fost audiat prin videoconferința direct din inchisoare, spunand ca președintele rus este un nebun care a provocat „razboiul stupid” din Ucraina pe baza unor minciuni, informeaza Reuters .…

- Seful marelui stat-major al SUA, generalul Mark Milley, a discutat telefonic cu omologul sau rus, generalul Valeri Gherasimov, pentru prima oara de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a anuntat joi Departamentul american al Apararii.

- Satul Borodianka, devastat de forțele Rusiei, se confrunta acum, dupa retragerea trupelor Moscovei, cu un conflict deschis intre doi preoți din comunitatea de langa Kiev. Tensiunile dintre ei sunt vechi de aproape doua decenii și au luat amploare in contextul invaziei ruse, escaladand pana la acuzații…

- Liderul de la Casa Alba a spus ca este ingrijorat de faptul ca președintele rus, Vladimir Putin, nu are o strategie de ieșire, in acest moment, din conflictul care dureaza de peste doua luni și jumatate in Ucraina, potrivit Reuters.In același timp, Joe Biden a trimis Congresului american sa aprobe proiectul…

- Ziua de 9 mai 2022 este cea de-a 75-a zi a razboiului din Ucraina. Regimul Putin refuza sa recunoasca aceasta acțiune drept un razboi, preferand termenul de „operațiune militara speciala”. Totuși, acum, la data de 9 mai, cand Rusia sarbatorește victoria in cel de-al doilea Razboi Mondial, Kremlinul…