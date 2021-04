Kremlinul exclude orice război cu Ucraina Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a exclus duminica posibilitatea unui razboi cu Ucraina, ingrijorata de mai multe zile de o intarire a trupelor rusesti la frontierele sale, relateaza AFP. "Desigur, nimeni nu se angajeaza pe calea razboiului si nimeni nu accepta posibilitatea unui astfel de razboi", a spus Peskov intr-un interviu acordat postului public de televiziune Rossia 1, ce va fi difuzat in cursul serii la Moscova si din care au fost facute publice extrase. "Nimeni nu accepta nici posibilitatea unui razboi civil in Ucraina", a adaugat el, asigurand ca "Rusia nu va ramane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

