Kremlinul, despre faptul că președintele Vladimir Putin are cancer: „Ficțiune și minciună” Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a dezmintit vineri, 1 aprilie, informatiile aparute in aceeasi zi in unele media potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin, care in luna octombrie va implini 70 de ani, are cancer, relateaza media ruse, citate de Agerpres . Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, informatiile potrivit carora Vladimir Putin ar avea cancer tiroidian si ar fi suferit interventii chirurgicale legate de afectiuni oncologice nu sunt adevarate, Agentia de presa News.ru, care citeaza un interviu acordat de Peskov publicatiei online „Atentie: mass-media”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

