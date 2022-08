Stiri pe aceeasi tema

- Luni, unul dintre cei mai „acizi” apropiași ai lui Putin, a declarat ca Rusia iși va realiza obiectivele in conflictul din Ucraina in propriile condiții, acuzand Occidentul ca are un plan pe termen lung pentru a distruge Rusia, transmite Reuters . „Rusia desfașoara o operațiune militara speciala in…

- Banca Centrala a Ucrainei a devalorizat joi moneda nationala, grivna, cu 25% fata de dolarul american, din cauza impactului razboiului cu Rusia, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise intr-un atac al forțelor armate ucrainene luni (12 iulie) in orașul Nova Kakhovka, aflat sub control rusesc, in regiunea Kherson din sudul Ucrainei, a anunțat marți (12 iulie) agenția de presa de stat rusa TASS. Oficialii ucraineni au declarat ca forțele lor au…

- Kremlinul a anuntat marti ca Gazprom ar putea cauta sa schimbe conditiile contractelor sale de livrare daca statele occidentale implementeaza un plafon de pret pentru gazul rusesc, transmite Reuters. Liderii grupului celor sapte state puternic industralizate (G7) au fost de acord sa analizeze introducerea…

- Kremlinul a anuntat marti ca gigantul rus Gazprom ar putea cauta sa schimbe conditiile contractelor sale de livrare daca statele occidentale implementeaza un plafon de pret pentru gazul rusesc, transmite Reuters.

- Rusia este pe punctul de a intra in prima incapacitate de plata a datoriilor suverane din ultimele decenii, in conditiile in care unii detinatori de obligatiuni nu au primit dobanzile datorate pana la termenul limita care a expirat luni, transmite Reuters.Platile respective vizeaza dobanzi…

- Nikolai Patrușev, consilierul de securitate al lui Putin și unul dintre principalii colaboratori ai dictatorului rus, a ajuns la Kaliningrad, marți, pentru a prezida o intalnire pe teme de securitate, la cateva zile dupa ce Lituania a blocat tranzitul de marfuri inspre aceasta exclava ruseasca, și dupa…

- Exporturile Rusiei de gaze și petrol ar putea depași semnificativ anul acesta valoarea totala din 2021, in ciuda sancțiunilor occidentale. Practic, Kremlinul poate caștiga doar din exporturile de energie 800 de milioane de dolari pe zi.