Kremlin: Gazprom pune în aplicare decretul prezidenţial privind impunerea plăţilor în ruble pentru livrările de gaze Comisia Europeana a spus ca companiile europene vor trebui sa indeplineasca cerinte suplimentare, cum ar fi o declaratie ca obligatiile lor contractuale sunt indeplinite odata ce au depus valute nerusesti pentru gazele rusesti. ”Toate contactele cu cumparatorii de gaze au fost facute prin Gazprom, asa ca Gazprom va publica informatii despre rezultatele discutiilor”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o conferinta telefonica zilnica cu reporterii. Gazprom a refuzat sa comenteze. O sursa familiarizata cu discutiile cu cumparatorii de gaze care a refuzat sa fie numita… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Ne asteptam la decizia (de a trece la ruble) de la alti importatori”, a adaugat el, in comentariile publicate in revista interna a ministerului. El nu a dezvaluit identitatile clientilor care au adoptat deja platile in ruble. Presedintele Vladimir Putin a declarat luna trecuta ca cumparatorii de gaz…

- Zelenski a indemnat Parlamentul elen prin intermediul unei videoconferinte sa ”faca mai mult” si sa isi foloseasca ”oportunitatile ca membru al Uniunii Europene pentru a organiza salvarea Mariupolului”. ”Cei care aleg razboiul pierd intotdeauna. Cei care incearca sa priveze o tara de independenta sa…

- Uniunea Europeana va trebui sa plateasca în ruble daca vrea gaz rusesc, a atentionat miercuri presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Veceslav Volodin, avertizând de asemenea ca si exporturile de petrol, cereale, metale, îngrasaminte, carbune si cherestea…

- Intrebat daca Rusia si-ar intrerupe exporturile de gaze catre Europa daca state membre UE ar refuza sa plateasca in ruble, Peskov a spus: ”Nu stiu ce se va intampla cand vor respinge aceasta posibilitate. De indata ce vom avea o decizie finala, vom vedea ce se poate face. Cu siguranta, nu vom face munca…

- Rusia a avertizat ca nu va furniza gaze tarilor europene daca acestea refuza sa achite in ruble livrarile de gaze, asa cum a cerut Moscova, relateaza EFE si TASS, citate de Agerpres. „Este evident ca nu vom furniza gaze in mod gratuit. Asta se poate spune cu siguranta“, a declarat luni purtatorul de…

- Germania considera o „ruptura a contractului” solicitarea Rusiei ca statele Uniunii Europene sa nu-i mai plateasca gazele naturale in euro sau dolari, ci in ruble, a declarat miercuri la o conferinta de presa ministrul german al economiei, Robert Habeck, scrie Agerpres.„Urmeaza sa discutam cu partenerii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut in aceasta seara o intervenție televizata și a declarat ca neonaziștii ucraineni folosesc populatia ca scuturi umane in fata ofensivei Rusiei, dar a sustinut ca aceasta se desfasoara “conform planului”. Participand la o reuniune a Consiliului de Securitate al Rusiei,…

- Ungaria ar dori sa creasca importurile de gaze naturale din Rusia in cadrul unui contract bilateral pe termen lung, a declarat marți prim-ministrul Viktor Orban intr-o vizita la Moscova. La randul sau, Președintele rus, Vladimir Putin a declarat ca Ungaria cumpara gaz la un preț mai mic decat restul…