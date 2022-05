Stiri pe aceeasi tema

Cincisprezece locatii din Bucuresti, Gorj, Giurgiu si zona Deltei Dunarii au fost perchezitionate pe 24 mai la cererea Parchetului European EPPO , in cadrul unei anchete in desfasurare cu privire la prezumtive fraude cu fonduri europene, cu prejudicii de peste 3 milioane de euro, informeaza un comunicat…

Cincisprezece locații din București, Gorj, Giurgiu și Delta Dunarii au fost percheziționate in urma cu doua zile, la solicitarea Parchetului European (EPPO). Perchezițiile au fost efectuate in cadrul unei anchete aflate in desfașurare privind o presupusa frauda, de peste 3 milioane de euro, cu fonduri…

Un incendiu a izbucnit, duminica, la un centru de dezmembrari auto din judetul Giurgiu. Au ars in totalitate trei rulote si un autoturism, iar partial o dubita si un alt autoturism.

Autoritatile romane au efectuat zece perchezitii joi in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, la solicitarea Biroului procurorului public european (EPPO, Parchetul European), in cadrul unei anchete privind presupuse fraude cu fonduri europene de peste 3 milioane de euro, cu legaturi in Cipru, Portugalia si…

Președintele Parlamentului slovac aduce in atenție un subiect sensibil pentru țarile invecinate Ungariei, dar care, la București, e ignorat: achizițiile imobiliare agresive ale statului maghiar. Iata ca Slovacia iși fixeaza liniile intangibile ale suveranitații, impunand Ungariei sa dea dovada de…

Presedintele Grupului Banca Mondiala, David Malpass, va efectua o vizita oficiala de doua zile in Romania si va ajunge la Bucuresti miercuri, 13 aprilie, informeaza, joi, BM.

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, anunța ca a inceput o ancheta interna la Teatrul Național din București, asta dupa ce s-a aflat ca s-au distribuit reviste de propaganda pro-Rusia. Romașcanu susține ca așa ceva nu poate fi tolerat intr-o instituție simbol a culturii din Romania.

Dimensiunea economica a vizitei vicepresedintei SUA, Kamala Harris, la Bucuresti: NATO este o garantie de securitate si pentru investitiile din Romania. Vizita Kamalei Harris vine si cu un mesaj de incredere pentru investitori si mediul de business.