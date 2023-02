Vicepresedintele Consiliului Judetean (CJ) Mures, Kovacs Mihaly Levente, a anuntat, luni, ca bugetul institutiilor de cultura a crescut in acest an de la 44,5 la 48,5 milioane de lei, desi bugetul consolidat al judetului este mai mic cu 2% fata de anul trecut. „Din perspectiva Consiliului Judetean Mures este foarte important sa sustinem in fiecare an institutiile de cultura, cultura nu este o... Source