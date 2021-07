Kosovo începe lucrările de construcție la o statuie a președintelui american Joe Biden Autoritațile din Uroșevaț, un oraș din sudul Kosovo, au început lucrarile de amenajare a locului în care va fi amplasata o statuie a noului președinte american, democratul Joe Biden, relateaza Euractiv.



Statuia cu un cost estimat la 600.000 de euro va fi amplasata în apropierea bazei americane Bondsteel și reprezinta un semn de mulțumire fața de sprijinul acordat de SUA pentru independența Kosovo și consolidarea pacii în regiune, potrivit unui comunicat oficial al consiliului local.



Biden a fost unul dintre cei mai mari promotori ai reconcilierii dintre Belgrad… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

