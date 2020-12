Konica Minolta Workplace Hub: Biroul viitorului, inteligent și permanent conectat cu soluții dedicate Noua normalitate a birourilor hibride evidențiaza și mai mult necesitatea unui loc de munca digital, care sa permita lucrul remote și accesul in siguranța la informații și la fluxurile de lucru, oricand și de oriunde. In contextul actual, pe fondul lucrului de la distanta si a nevoii companiilor de a-si continua activitatea indiferent de conditii, cererea pentru soluțiile de tip hibrid, care sa poata fi accesate de oriunde, sa fie flexibile si deschise, a crescut. Posibilitatea ca solutiile IT sa fie implementate as-a-service reprezinta o tendinta clara, astfel incat utilizatorii sa nu mai fie… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii urmeaza sa aiba marti sedinta de plen, iar Biroul permanent se va reuni in noua formula. ‘Maine (marti – n.r.) vom convoca un plen, cel mai probabil in jurul orei 13,00, pentru a finaliza procedurile de constituire a noului Parlament prin structura comisiilor si prin toate celelalte chestiuni…

- Liderul USR Dan Barna a declarat miercuri ca senatorii partidului nu au participat la ședința de plen unde trebuia sa fie votata initiativa cetateneasca „Fara penali in functii publice” pentru ca in cazul in care ar fi fost asigurat cvorumul de prezenta necesar de 68 de senatori, nu ar fi fost atinse…

- Comenzile platformei Magazinprodusdecluj.ro, lansata de Consiliul Judetean (CJ) Cluj pentru comercializarea produselor locale, au crescut cu 300% in timpul pandemiei de COVID-19. "Magazinprodusdecluj.ro, lansat de Consiliul Judetean Cluj pentru comercializarea produselor locale, tot mai solicitat. Comenzile…

- Deloitte Romania lanseaza Digital DNA, o solutie care permite evaluarea gradului de maturitate digitala a companiilor in functie de 23 de caracteristici care definesc structura, modul de operare si comportamentul acestora, a anuntat joi compania.Digital DNA se adreseaza in principal IMM-urilor…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de promulgare a unei legi care reduce cu 50% impozitul pentru cladirile și terenurile utilizate pentru prestarea de servicii turistice, in cazul celor care incaseaza venituri doar pe parcursul unei perioade limitate de timp. „Impozitul pe cladirile…

- Asociația European Academy impreuna cu Inspectoratul Școlar Județean Alba (Partener 1) și Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita, Italia (Partener 2) implementeaza pe parcursul a 2 ani, proiectul “START IN CARIERA MEA!”, contract finanțare POCU/633/6/14/132752, cofinanțat din…

- Dupa nenumarate zvonistici, in sfarsit, social democratii au decis cand va avea loc sedinta in care se vor stabili listele pentru alegerile parlamentare.Biroul permanent judetean al PSD Constanta se intruneste vineri, 16 octombrie 2020, de la ora 18.30.Citeste si:Se poarta discutii in teritoriu. PSD…

- Primaria Municipiului Constanta a lansat o platforma digitala ce le da posibilitatea tuturor persoanelor sa depuna on line cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism a si autorizatiilor de construire sau de desfiintare Actele necesare pentru emiterea docmentelor amintite se pot depune atat…