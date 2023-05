Stiri pe aceeasi tema

- Newcastle, echipa lui Eddie Howe, a obținut, acasa, cu Leicester (0-0) punctul de care mai avea nevoie pentru a se distanța de Liverpool, de care o despart acum patru „lungimi” inaintea ultimei etape din Premier League. Dupa doua decenii de absența de la masa bogaților Newcastle se intoarce oficial…

- Sadio Mane nu a impresionat la primul sau sezon la Bayern Munchen. Mai mult decat atat, senegalezul a „punctat” la capitolul indisciplina, dupa ce l-a lovit pe Leroy Sane la finalul partidei cu Manchester City din UEFA Champions League. Fostul jucator al celor de la Liverpool este gata sa revina in…

- Liverpool s-a impus categoric in deplasarea de la Leicester City, scor 3-0, in etapa a 36-a din Premier League și spera inca la o poziție care sa ii permita prezența in Champions League sezonul viitor.

- Liverpool - Fulham, meci restant din etapa a 28-a a campionatului Angliei, este programat, miercuri, 3 mai, de la ora 22:00, pe Anfield, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2, Orange Sport 2 si Prima Sport 2.

- Autocarul lui Liverpool a fost atacat de fanii lui Manchester City, la finalul partidei pierdute de „cormorani”, scor 1-4, pe terenul campioanei en titre din Premier League, intr-un meci din runda cu numarul 29 din Premier League. O caramida a fost aruncata de fanii „cetațenilor” in direcția lui Jurgen…

- Ultima zi dedicata partidelor din returul optimilor de finala in Champions League se anunța una cu adevarat grandioasa prin numele echipelor care vor intra pe teren. Real Madrid primește vizita lui Liverpool la adapostul categoricului 5-2 din tur, iar cei de la Napoli nu concep alt rezultat decat victoria…

- Echipa engleza Bournemouth a invins sambata, pe teren propriu, formatia FC Liverpool, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa a 27-a din Premier League, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Liverpool o umilea saptamana trecuta pe Manchester United (7-0) și parea sa revina in lupta pentru un loc de Champions League, dar echipa antrenata de Jurgen Klopp a suferit sambata o infrangere surprinzatoare pe terenul lui Bournemouth, ultima clasata din Premier League, scor 1-0.