Klaus Iohannis: Sperăm ca în vară să terminăm cu pandemia, să revenim la o viață normală/ VIDEO Președintele Klaus Iohannis a fost in vizita la centrul de vaccinare de la Romexpo. Iohannis a explicat ca in cazul in care vom avea 60-70% din totalul populației cu vaccinul efectuat, iar oamenii vor respecta in continuare restricțiile, atunci in vara vom putea scapa de pandemia de Covid-19. Citește și: SONDAJ CURS - Cati romani vor sa se vaccineze anti-COVID si cum ajung sa ia decizia ”Ii felicit pe cei care s-au implicat pentru organizarea acestui centru de vaccinare și pe toți cei care au ințeles ca este nevoie de un centru de vaccinare foarte mare in București. Sunt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

