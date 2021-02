Klaus Iohannis: Sănătatea, educația, locurile de muncă și mediul, PRIORITARE în Planul Național de Redresare. Când va fi trimis C.E. ”Am avut in ultimele zile o serie intreaga de discuții foarte bune cu Premierul și miniștrii din Guvern pentru a gasi soluții pentru Romania și romani.Tema principala a fost cum pregatim cel mai bine proiecte pentru Planul Național de Redresare și Reziliența. Putem sa obținem fonduri europene semnificative. Avem la dispoziție peste 30 de miliarde de euro care pot fi folosiți pentru a pune la punct lucrurile la noi in țara, pentru a ieși cu bine din pandemie și criza economica. Sunt oportunitați uriașe și vrem sa le folosim. Vrem sa folosim acești bani pe mai multe paliere.O prima chestiune - sanatatea.… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

