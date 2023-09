Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de azi la Palatul Cotroceni, in deschiderea Summitului celor 3 Mari, președintele Klaus Iohannis a declarat ca a fost informat de MApN cu privire la descoperirea resturilor care ar putea proveni de la drone, in Tulcea. Ulterior, șeful statului a precizat ca Romania se bucura de cele…

- Dupa ce in prima faza a negat faptul ca bucați dintr-o drona ruseasca au cazut pe teritoriul țarii, acum Klaus Iohannis vine cu precizari importante. „Aș vrea sa ma refer la cele mai recente informații cu privire la identificarea unor componente care pot aparține unor drone. Am fost informat de MAPN…

- „Aș vrea sa ma refer la cele mai recente informații cu privire la identificarea unor componente care pot aparține unor drone. Am fost informat de MAPN și am solicitat o investigație urgenta.In cazul in care se confirma ca aceste elemente provin dintr-o drona ruseasca ar fi o situație inadmisibila și…

- „Aș vrea sa ma refer la cele mai recente informații cu privire la identificarea unor componente care pot aparține unor drone. Am fost informat de MAPN și am solicitat o investigație urgenta.Atacurile asupra infrastructurii structurii civile ucrainene, care sunt crime de razboi, au loc foarte aproape…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat pentru Antena3 CNN ca bucati dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul țarii noastre. Anunțul este in contrast cu declarația facuta in ziua precedenta de președintele Klaus Iohannis, care afirma ca „nu a existat nicio…

- Bucați dintr-o drona ruseasca, gasite pe teritoriul Romaniei. Anunțul e oficial vine din partea ministerului Apararii, insa, deocamdata, nu se cunoaște faptul daca resturile de drona provin dintr-un atac direct sau dintr-un ricoșeu. Ministerul Apararii a facut anunțul. Bucați dintr-o drona ruseasca,…

- Dupa ministrul Apararii, premierul Marcel Ciolacu a confirmat, miercuri, ca bucați dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei. Ciolacu a incercat sa explice balbele autoritaților pe aceasta tema prin faptul ca drona s-ar fi prabușit pe malul romanesc al Dunarii, „intr-o zona de jungla”. …

- Mai multe bucați dintr-o drona ruseasca au fost gasite pe teritoriul Romaniei, in judetul Tulcea, in zona localitatii Plauru, la granita cu Ucraina. Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a confirmat acest lucru, in urma cu puțin timp.