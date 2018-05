Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 4 mai a.c., la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, Republica Bulgaria. Intalnirea reuneste in acest format Presedintii celor trei state care detin succesiv Presedintia Consiliului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a participat, luni si marti, la Tallinn, la Conferinta presedintilor de Parlamente din Uniunea Europeana, ocazie cu care a avut convorbiri bilaterale cu omologii din Austria, Elvetia, Franta si Polonia. "Am avut discutii foarte consistente cu domnul Wolfgang…

- Frans Timmermans, la intalnirea cu Iohannis: Atacurile la adresa justitiei creeaza o imagine negativa tarii Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a precizat, la intalnirea cu Klaus Iohannis, ca nu exista niciun dubiu ca justitia din tara noastra este independenta, insa atacurile…

- Presedintele Klaus Iohannis participa astazi la reuniunea informala a Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles si care are pe agenda subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, precum si chestiuni legate de componenta Parlamentului European pentru…

