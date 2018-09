Klaus Iohannis: Neimplicarea femeilor are un cost semnificativ Cea de-a treia editie a evenimentului ce are loc la Bucuresti are ca tema "Women Leadership in Industry 4.0". Seful statului a abordat, in mesajul sau, atat evolutia Romaniei in domeniul digital, cat si in domeniul egalitatii de gen. "Vorbim in primul rand despre impactul major pe care digitalizarea il are asupra economiei si societatii, dezvoltarea Romaniei de maine fiind indisolubil legata de valorificarea oportunitatilor de pe piata digitala", a punctat el. Iohannis a evidentiat ca, la nivel european, "neimplicarea femeilor in sectorul digital are un cost economic semnificativ". … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

