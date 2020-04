Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj comunitații musulmane din Romania, la inceperea lunii postului Ramadan, exprimandu-și speranța ca in acest an credința sa fie sprijin pentru depașirea situației grele pe care țara noastra o traverseaza, informeaza Mediafax.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța ca dupa data de 15 mai statul vecin va renunța la restricțiile de deplasare. Cetațenii vor putea sa ne deplaseze in spatiile publice fara a declara unde si de ce. Totodata, purtarea maștilor va fi obligatorie in spatiile publice inchise si transportul in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut miercuri, 15 aprilie a.c., o convorbire telefonica cu președintele Republicii Bulgaria, Rumen Radev, la solicitarea acestuia.In cadrul discuției, a fost abordata criza epidemiologica generata de noul coronavirus. Citește și: Informațiile…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut o conferința de presa in care a anunțat ca marți a semnat decretul pentru prelungirea starii de urgența in Romania, pentru a putea fi luate in continuare cele mai eficiente masuri de combatere a epidemiei COVID-19.Klaus Iohannis a spus ca in pofida ...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a adresat din nou romanilor vineri, spunand ca am intrat de cateva zile "in cea mai grea etapa a acestei complicate perioade generate de epidemia de coronavirus". ”Este o etapa pe care, prin masurile restrictive luate din vreme, am reușit sa o intarziem cat mai…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța ca sitalele din Romania vor fi dotate in zilele urmatoare cu tot mai multe echipamente medicale, necesare in lupta cu coronavirusul.Citește și: O tanara BOLNAVA de COVID-19 s-a DEZLANȚUIT din spital: De patru zile, ocup un pat DEGEABA in spital,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat astazi, 23 martie 2020, printr-o declarație de presa, ca vor urma saptamani critice pentru Romania și a dat de ințeles ca se vor lua masuri și mai dure pentru a limita contactul intre oameni, in contextul epidemiei de #coronavirus. Klaus Iohannis a dorit,…

- "Este o surpriza de proportii. Este, dupa parerea mea, cea mai neverosimila situatie cu care ma intalnesc. O desconsiderarea a institutitie Parlamentului. Este o bataie de joc la adresa tuturor romanilor. Asistam la o mascarada fara sfarsit. Comisiile s-au reunit, au fost audiati ministrii propusi.…