- "Cu ocazia Zilei Justitiei, felicit intregul personal din sistemul judiciar pentru activitatea pe care o desfasoara, mai ales in contextul dificil provocat de epidemia de COVID-19. Justitia are misiunea de a apara drepturile, libertatile fundamentale si interesele legitime ale cetatenilor. Perioada…

- Președintele Klaus Iohannis vine cu un mesaj tranșant de Ziua Justiției.Va prezentam in continuare textul mesajului: Cu ocazia Zilei Justiției, felicit intregul personal din sistemul judiciar pentru activitatea pe care o desfașoara, mai ales in contextul dificil provocat de epidemia…

- Toleranta zero fata de criminalitatea organizata si traficul de persoane. Autoritatile romane vor beneficia de sprijinul tehnic al partenerilor din Statele Unite ale Americii in lupta impotriva gruparilor de criminalitate organizata si a traficului de persoane Astazi, la sediul Ministerului Afacerilor…

- Ziarul Unirea Mesajul lui Klaus Iohannis de Ziua Copilului:: ”Fiți aliații mei in aceasta lupta impotriva virusului. Impreuna vom depași cu bine aceasta perioada” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de 1 iunie, Ziua Copilului 2020, tuturor prichindeilor. Acesta le-a mulțumit copiilor pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj video, luni, de Ziua Copilului. Seful statului vorbeste despre epidemia de coronavirus si cum i-a afectat aceasta perioada pe copii si pe elevi si le cere sa ii fie aliat in aceasta lupta cu COVID-19. https://youtu.be/iyfN1GsAa9YPresedintele spune ca anul…

- A fost adoptata Legea privind recunoașterea meritelor personalului medical care lupta impotriva Covid-19. “A fost adoptata Legea pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid-19” anunța Federația Sanitas din Romania. Principalele prevederi: – In…