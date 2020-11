Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca la trei decenii de la revoluția din 1989, Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent. „A trecut un an de la alegerile prezidențiale, un an din cel al doilea mandat al meu, un an care era destinat construirii Romaniei normale, proiectul pentru care cetațenii mi-au acordat increderea și votul lor. Din pacate, pandemia nu ne-a ocolit nici pe noi. Astfel, pe parcursul acestui an, eforturile mele și ale Guvernului s-au concentrat in special pe combaterea…