Klaus Iohannis, la Alba Iulia: A fi militar nu e o meserie ca oricare alta "A fi militar nu este o meserie ca oricare alta. Invațamantul militar nu transmite doar cunoștințe, stimuland dezvoltarea intelectuala, dar formeaza deprinderi si modeleaza caractere. A imbrațișa aceasta vocație necesita daruire si pasiune, abnegatie si profesionalism. Este nevoie de pregatire asidua pe toata durata carierei militare. Invațarea continua este obligatorie pentru a performa intr-o societate bazata pe cunoaștere, care genereaza schimbari inclusiv in forțele armate. Prin proiectul „Romania Educata", pe care l-am lansat in dezbatere publica anul trecut, am promovat…

