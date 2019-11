Stiri pe aceeasi tema

- Familia Luizei Melencu este asteptata vineri la Palatul Cotroceni. Klaus Iohannis a confirmat intalnirea miercuri, dupa anuntul DIICOT legat de retinerea lui Stefan Risipiceanu, barbatul care ar fi violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii, alaturi de Gheorghe Dinca.

- Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal, a fost audiat, in cursul zilei de miercuri, la DIICOT, chiar in timp ce șefa interimara a instituției anunța opinia publica despre reținerea unui complice al criminalului, care a violat-o pe Luiza Melencu.Avocatul lui Dinca a declarat, la Romania TV, miercuri…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la finalul ședinței CSAT, ca mama Luiziei Melencu va fi primita la Palatul Cotroceni. Intrebat daca a cerut o intalnire cu Monica Melencu, șeful statului a raspuns: ”Da, am cerut unui consilier sa o primeasca vineri pe doamna Melencu”.Cu doua zile in…

- Se intampla in plin scandal in cazul Caracal, dupa ce Alexandru Cumpanasu a anuntat ca a gasit-o pe Luiza Melencu in Italia! Aparitia filmuletului cu o tanara care doar seamana cu Luiza a revoltat Romania, iar acum, noi detalii referitoare la Gheorghe Dinca au iesit la iveala. Se pare ca "monstrul din…

- De ultima ora! Fata disparuta de la Caracal a fost gasita in viata. Mama si bunicul fetei sunt socati. VIDEO Monica Melencu, mama Luizei, fata disparuta de la Caracal in urma cu sapte luni, a declarat la Romania TV ca fiica sa a fost vazuta in viata in Italia. Luiza Melencu s-ar afla in zona orasului…

- Apar noi detalii in cazul care a cutremurat toata Romania. O tanara susțint ca a fost traficata de Gheorghe Dinca și apar din ce in ce mai multe amanunte potrivit carora monstrul din Caracal ar fi proxenet.

- Romania s-a cutremurat atunci cand s-a aflat de cazul lui Gheorghe Dinca, criminalul de la Caracal, despre care se presupune ca le-ar fi ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. La scurt timp dupa declanșarea anchetei, cazul cetațeanului olandez care a omorat o minora din Dambovița a pus…

- Lovitura de teatru in cazul adolescentei Luiza Melencu, disparuta din Caracal inca din luna aprilie si despre care se crede ca Gheorghe Dinca ar fi rapit-o si ucis-o. Familia tinerei de 18 ani sustine ca fata traieste si ca ar fi ajuns la Arad. Desi nu exista probe care sa sustina declaratia, bunicul…