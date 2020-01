Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, premierului Ludovic Orban, sa candideze la Primaria Capitalei, aceasta varianta fiind considerata singura sansa reala a PNL impotriva Gabrielei Firea, potrivit G4Media.ro, care citeaza surse apropiate discutiilor.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, premierului Ludovic Orban, sa candideze la Primaria Capitalei, aceasta varianta fiind considerata singura sansa reala a PNL impotriva Gabrielei Firea, potrivit G4Media.ro, care citeaza surse apropiate discutiilor. „O eventuala candidatura ar reprezenta…

- Este forfota mare pe scena politica, atât în PNL, cât și în PSD. În ambele partide au loc lupte aprigi pentru putere. Președintele Klaus Iohannis a ieșit public sa transmita ca dorește alegeri anticipate, în timp ce premierul Ludovic Orban evita sa fie tranșant…

- Primarul Sectorului 3 din Capitala, fostul vicepresedinte Robert Negoita, sanctionat cu suspendarea din partid sub conducerea Vioricai Dancila, a fost invitat luni, la conferinta judeteana PSD Bucuresti, sa candideze din nou din partea PSD la alegerile locale, invitatia fiind adresata de liderul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca a avut ”discuții foarte bune” cu premierul și miniștrii, iar asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul bugetului pe anul viitor este strict o decizie a Executivului condus de Ludovic Orban. Șeful statului a spus ca a cerut Guvernului sa vina cu un ”proiect…

- „Cu siguranța vom discuta și cu parlamentarii PSD. Știți ca am format echipe de negociere la nivelul Camerei și la nivelul Senatului, vor aborda individual, și cu parlamentarii despre care știm ca nu agreeaza, ca sa spun așa, deviaționismul grav al conducerii PSD și care ar putea sa voteze pentru…

- Liderul grupului popularilor din Parlamentul European il asigura pe Ludovic Orban și viitorul sau guvern PNL de „sprijinul deplin” al formațiunii. Manfred Weber a publicat un mesaj de susținere dupa nominalizarea facuta de președintele Klaus Iohannis, pe Twitter. Manfred Weber saluta nominalizarea lui…

- USR București a derulat o consultare interna, in intervalul 8-11 octombrie, in urma careia a rezultat ca peste 86% dintre membrii organizației vor ca partidul sa il susțina pe Nicușor Dan in calitate de candidat independent la Primaria Generala a Capitalei.„Democrația interna și promovarea…