Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca investitorii elvetieni trebuie incurajati sa vina in Romania intr-un numar cat mai mare si a transmis ca „chestiunea guvernamentala nu este absolut deloc ingrijoratoare”. „Aspectele economice au constituit o parte semnificativa din dialogul pe care l-am…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca investitorii elvetieni trebuie incurajati sa vina in Romania intr-un numar cat mai mare si a transmis ca "chestiunea guvernamentala nu este absolut deloc ingrijoratoare".

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca investitorii elvetieni trebuie incurajati sa vina in Romania intr-un numar cat mai mare si a transmis ca "chestiunea guvernamentala nu este absolut deloc ingrijoratoare". "Aspectele economice au…

- ”Chestiunea guvernului nu este absolut deloc îngrijoratoare”, a declarat joi președintele Klaus Iohannis, aflat într-o vizita oficiala în Elveția, întrebat ce mesaj a transmis legat de criza politica de la București. ”Chestiunea guvernului nu este absolut…

- „In acest moment, cartea caștigatoare se afla in mainile președintelui” Criza politica din Romania declanșata de demisia miniștrilor USR PLUS din Cabinetul Cițu este urmarita cu interes, dar și cu ingrijorare de catre Catalin Gherzan. Acesta considera ca daca Guvernul va cadea in cele din urma, președintele…

- In timp ce Romania se confrunta cu cea mai grava criza politica din ultimii 2 ani, care se suprapune ceu una economica și una sanitara, presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca pleaca din țara. El va efectua, joi, o vizita oficiala in Confederatia Elvetiana, la invitatia omologului sau, Guy Parmelin,…

- Klaus Iohannis reactioneaza pe Facebook, dupa anuntul depunerii de catre USR PLUS si AUR a unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului. Iohannis ii critica pe cei de la USR PLUS si ii acuza ca tradeaza vointa romanilor „Noua alianța creata in aceste zile intre USR PLUS și AUR este un afront adus romanilor…

- „O tragedie” a fost raspunsul președintelui Klaus Iohannis, intrebat care este parerea lui in legatura cu numeroasele accidente din ultimul timp din Romania. „Pe langa lipsa drumurilor, o alta cauza a acestor accidente este faptul ca lumea la noi e din ce in ce mai nervoasa”, a declarat Iohannis. Președintele…