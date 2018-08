Klaus Iohannis, decrete semnate pentru procurori și judecători Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere in magistratura desfasurat in perioada 20 martie - 2 iulie, anunța Agerpres.



Astfel, seful statului a numit in functii 56 de judecatori si 24 de procurori.



In functiile de judecator au fost numiti:



* Bianca-Ioana Rengle - Judecatoria Chisineu Cris;



* Denisa Tudosie - Judecatoria Filiasi;



* Corina-Oana Melinte - Judecatoria Suceava;



* Raluca-Deea-Alexandra Constantin - Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 6 august a.c., decretele de numire in functia de judecator sau procuror a candidatilor declarati admisi la concursul de admitere in magistratura desfasurat in perioada 20 martie - 2 iulie 2018. Numire in functia de judecator: Doamna Bianca-Ioana…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre presedintele Romaniei a propunerilor de numire in functia de judecator a candidatilor admisi la concursul de admitere in magistratura. Pe lista se afla și doua propuneri pentru Judecatoria Targu-Jiu, Adina Petrescu Erița și pentru…

- Barbatul care in aprilie a furat mașina șefului Registrului Auto Roman de la Gorj, dintr-o spalatorie auto, a ajuns dupa gratii pentru ca a incalcat regulile impuse prin controlul judiciar. Judecatoria Targu Jiu a admis cerere...

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii va analiza, in sedinta de marți, solicitarile de transfer formulate de mai multi magistrați din Romania. Unul dintre ei este Cristiana Fumureanu, procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Hunedoara, care cere, din nou, transferul…

- Unul dintre inculpații din dosarul Uricani 2011 a contestat decizia judecatorilor de la Petroșani. Florinel Moldovan a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Dupa aflarea sentinței, fostul șef de la mina Uricani a contestat decizia instanței, decizie care prevede și un termen de incercare…

- Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu și polițiștii din aceeași localitate cerceteaza in continuare moartea preotului Pele Cucu, de la Parohia Hașmaș. The post Arma cu care s-a impușcat preotul de la Hașmaș provine din arsenalul consulului Italiei in Arad, Roberto Sperandio…

- Consiliul Superior al Magistraturii, Sectia pentru judecatori, va analiza, marți, cererile formulate de doi magistrați din Targu-Jiu, privind transferul la alta instanta. Mihai Dogaru, de la Judecatoria Targu-Jiu, a solicitat transferul la Tribunalul Gorj, o astfel de cerere fiind depusa și…

- Consiliul Superior al Magistraturii nu aproba cu larghețe transferurile de judecatori de la o instanța la alta. Dovada sta ședința de la finalul lunii aprilie, cand doar unui judecator din Fetești i s-a acceptat transferul la Judecatoria Targu-Jiu, in timp ce altor doua magistrate li s-au respins…