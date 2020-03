Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa desemneze un premier care "sa-si faca o echipa nepolitica, sa puna niste oameni care chiar sa guverneze". "Iohannis a sus ca, dupa consultari va nominaliza un om. Noi l-am propus pe Remus Pricopie, dar daca președintele vine…

- "Noi avem termen 1 martie termen de desemnare a candidaților la funcțiile de primar și de președinte de Consiliu județean. Le-am spus colegilor ca odata finalizata aceasta procedura, nu voi mai accepta niciun fel de atac impotriva candidaților desemnați de PNL pentru ca nu este normal sa fie criticați…

- "Am decis sa convoc CSAT pentru miercuri, 26 februarie, ora 14.00, pentru o informare privind masurile concrete privind monitorizarea si managementul unor potentiale cazuri de infectie cu noul coronavirus, precum si strategia de combatere a unei potentiale epidemii de coronavirus la nivel national.…

- "Deocamdata vad ce se vede cu ochiul liber. Ludovic Orban este premier interimar si nu va putea fi schimbat decat in anumite conditii. Momentan suntem la guvernul Orban, cred ca aici este marea problema. Ma indoiesc ca luni PSD va face cvorum pentru guvernul Orban 2. Controlul este la PSD, nu la…

- Romania sustine conditionarea fondurilor europene de respectarea statului de drept, insa acesta masura, discutata la nivelul UE, e greu de pus in practica, anunta presedintele Klaus Iohannis. Seful statului se intalneste, vineri, la Bruxelles, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, pentru…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PRO Romania, Victor Ponta, au dat declarații, marți, la scurt timp dupa ce Guvernul Orban a fost demis, spunand ca vor merge la Cotroceni cu Remus Pricopie, rectorul SNSPA, ca propunere de premier."E onorat de idee și, daca va…

- In stilul lui Dragnea (“Vreti sa mai fiu presedintele vostru?”), seful PSD Dolj, Claudiu Manda, a consultat membrii filialei in problema unei eventuale aliante locale cu PRO Romania, partidul lui Victor Ponta. In Conferinta Extraordinara a filialei, care a avut vineri, Manda si-a intrebat subalternii:…

- Președintele partidului PRO Romania, Viorel Ponta, 47 de ani, a anunțat ca mult așteptata autostrada Comarnic - Brașov nu se va finaliza in urmatorii șase ani!In opinia lui Victor Ponta principalul vinovat este guvernul Ludovic Orban, care a anulat toate procedurile intreprinse pana acum in vederea…