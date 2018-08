Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis ar putea participa vineri la ședința Biroului Executiv al PNL care se desfașoara la Sibiu, susțin surse Hotnews.ro. Liberalii l-au invitat pe președinte sa participe la intalnirea care se desfașoara la hotel Hilton din Sibiu și, potrivit surselor citate, acesta ar urma sa…

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea participa la sedinta de vineri a Biroului Executiv al PNL, care va avea loc la Sibiu, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Invitatia a fost facuta sefului statului de catre liderul liberalilor, Ludovic Orban.

- Presedintele Klaus Iohannis ar putea participa la sedinta de vineri a Biroului Executiv al PNL, care va avea loc la Sibiu, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Invitatia a fost facuta sefului statului de catre liderul liberalilor, Ludovic Orban.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la sedinta Biroului Executiv al PNL (BEX), care va avea loc la Sibiu, au declarat surse politice pentru Adevarul. Sedinta va avea loc la ora 16.00. Este pentru a doua oara in decurs de o luna cand seful statul participa la o actiune a liberalilor.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa vineri la sedinta Biroului Executiv al PNL (BEX), care va avea loc la Sibiu, au declarat surse politice pentru Adevarul. Este pentru a doua oara in decurs de o luna cand seful statul participa la o actiune a liberalilor.

- Liberalii au fost convocați, sambata, ora 9.30, intr-o ședința a Biroului Politic Național, inaintea Consiliului National al PNL, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Exista posibilitatea ca PNL sa revina asupra deciziei de modificare a statutului.Decizia convocarii Biroului Politic National…

- ”Greu putea alege presedintele un moment mai prost pentru a-si anunta candidatura la un al doilea mandat. Calculele politice personale sint de-a dreptul indecente, atunci cind infractorul-sef declanseaza prapadul pentru a scapa de pedeapsa”, scrie Paleologu pe pagina sa de Facebook.El…

- Sedinta de urgenta la PNL.Liberalii s-au intrunit astazi, in frunte cu liderul lor, Ludovic Orban, pentru a stabili principalele directii ale programului de guvernare, anunta Romania Tv. Asta in conditiile in care PNL vrea sa depuna o motiune de cenzura la adresa guvernului Dancila,…