- Presedintele Klaus Iohannis s-a vaccinat cu a doua doza de vaccin anti-COVID. „Președintele Romaniei s-a vaccinat, se simte foarte bine”, a transmis vineri Administrația Prezidențiala. Șeful statului s-a vaccinat cu prima doza in data de 15 ianuarie, la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar…

- Peste 8.500 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19, in judetul Vrancea, de la inceputul campaniei de vaccinare si pana in prezent iar alte aproape 1.500 de persoane au facut si rapelul, a informat, luni, Prefectura, potrivit Agerpres. "In perioada 4 - 31 ianuarie 2021, s-au vaccinat…

- Președintele Klaus Iohannis s-a vaccinat public, la ora 10.00, la Spitalul Militar din Capitala. Șeful statului marcheaza astfel inceperea celei de-a doua etape a campaniei de imunizare impotriva COVID-19 din Romania.

- Asemanari și deosebiri intre vaccinurile Pfizer și Moderna„Vorbim in primul rand despre asemanari și despre mici deosebiri. La asemanari, ambele vaccinuri sunt vaccinuri sigure care au fost aprobate de Comisia Europeana, sunt vaccinuri care au fost distribuite catre toate statele membre și primim exact…

- Presedintele Klaus Iohannis merge in vizita la Call Center-ul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti de la Arena Nationala, informeaza Administratia Prezidentiala.Klaus Iohannis este așteptat sa ajunga, astazi, in jurul orei 11:00, la Call Center-ul DSP București de la Arena Nationala.Libertatea a…

Președintele Klaus Iohannis a spus ca se va vaccina public impotriva Covid-19, daca asta ii va ajuta pe cei care nu cred in vaccin.