- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marți, 21 martie 2023, in cadrul vizitei oficiale pe care o efectueaza in Emiratele Arabe Unite, convorbiri cu Alteța Sa Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepreședinte și Prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, conducatorul Emiratului Dubai. Președintele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut convorbiri cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. In urma discuțiilor, cei doi lideri au semnat mai multe acorduri intre Romania și Emiratele Arabe Unite, iar Klaus Iohannis i-a invitat pe oamenii de afaceri…

