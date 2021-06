Kiss, una dintre cele mai iubite trupe rock la nivel global, va concerta pentru prima, dar și ultima data, in Romania, in turneul lor de adio. Este formația cu cele mai mari incasari din istoria genului și continua sa aiba, dupa 50 de ani de activitate, o popularitate incredibila. Pe 16 iunie, 2022, trupa inclusa in Rock and Roll Hall of Fame, va concerta la Romexpo, București. Evenimentul face parte din „End Of The Roat – World Tour” (programat inițial pentru 2020-2021) turneu ce va incepe pe 1 iulie 2022, la Dortmund, Germania. Șoc in lumea folkului! Iurie Sadovnic s-a sinucis! Marele artist…